Прекращено дело о взыскании 494 млн рублей убытков с совладельца «Сейхо-Моторс»

Арбитражный суд Челябинской области после 2,5 лет разбирательств оставил без рассмотрения иск автодилера ООО «Сейхо-Моторс» с требованием взыскать убытки в размере почти 500 млн руб. с совладельца компании Сергея Еременко. Суд решил, что после признания ответчика несостоятельным спор об убытках должен рассматриваться в рамках дела о его банкротстве. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Сехо-Моторс» направил заявление в суд в апреле 2022 года. Изначального истец просил взыскать с Сергея Еременко, которому принадлежит 50% уставного капитала компании, убытки в размере 330,9 млн руб. В процессе рассмотрения дела сумма требований увеличилась до 494,3 млн руб. Согласно материалам дела, истец считает, что эти убытки компания получила в 2016-2022 годах в результате действий совладельца.

В августе этого года Сергей Еременко был признан банкротом, Заявление о несостоятельности бизнесмен сам направил в суд в марте 2023 года, заявив о долгах на общую сумму 659 млн руб. В связи с началом процедуры реализации имущества господина Еременко суд решил, что требования «Сейхо-Моторс» об убытках подлежат рассмотрению в деле о банкротстве совладельца. 6 ноября суд уже принял к производству заявление автодилера о включении в реестр требований кредиторов Сергея Еременко 40,7 млн руб.

ООО «Сейхо-моторс» является официальным дилером Toyota и Lexus в Челябинске. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе самарская компания «Гиллион», которая продает автомобили и запчасти, подала иск в Арбитражный суд Челябинской области о признании «Сейхо-Моторс» банкротом из-за долга 30 млн руб. Решение по нему пока не принято. В картотеке арбитражных дел есть информация, что требования к компании предъявили еще семь кредиторов, в том числе Сергей Еременко.