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Минимальные цены на отдых в Сочи за месяц упали на 40%

В ноябре 2024 года в Сочи по сравнению с октябрем минимальные цены на отдых упали почти на 40%. Исследовались туры на 10 ночей, на двоих взрослых, с вылетом из Москвы в период от 21 до 27 ноября, питание — не ниже завтраков, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

В Сочи в эти даты можно отдохнуть за 46,1 тыс. руб. на двоих — столько стоит тур на 10 ночей с перелетом и отдыхом в отеле Viva Magnolia 3*. При этом отдых в Сочи по системе «все включено» будет дороже, чем в Турции: минимум 96,7 тыс. руб. за тур продолжительностью 10 дней в четырехзвездочном отеле.

Рейтинг минимальных цен на туры по зарубежным зимним пляжным и приморским направлениям показывает безусловное ценовое лидерство Антальи в Турции. Отдохнуть 10 ночей в отеле категории четыре звезды в Бельдиби можно за 71 тыс. руб. на двоих, не только с перелетом, но и со «все включено». В Анталье минимальные цены на отдых за месяц упали более чем в два раза.

За 10-дневный тур с перелетом во Вьетнам, Таиланд, Бахрейн, на Шри-Ланку и в Гоа (Индия) туристы заплатят как минимум 150–160 тыс. руб. (перелет, трансфер и отели с завтраками). Немного дороже — от 172 тыс. руб. — Катар. На Мальдивах отдых будет стоит 237 тыс. руб. на двоих за 10 дней, на Сейшелах — 260 тыс. Самое дорогое направление — Маврикий. Здесь отдых стоит от 374 тыс. руб. на двоих.

Вячеслав Рыжков

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