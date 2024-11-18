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Магнитогорский комбинат вошел в список крупнейших инвесторов по версии Forbes

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в список крупнейших инвесторов России 2023 года. Рейтинг составило издание Forbes.

ММК занял 18 место, инвестировав в развитие бизнеса в 2023 году 117,3 млрд руб. (+47% год к году). В 2022-ом этот показатель был на уровне 79,5 млрд руб.

Также в список крупнейших инвесторов вошла Русская медная компания (РМК), у которой есть предприятия в Челябинской области. Холдинг находится на 32 позиции рейтинга, с объемом инвестиций в 2023 году в 83,3 млрд руб. (+30%). В 2022-ом предприятие направило на развитие компании 63,9 млрд руб.

Первую строчку рейтинга заняло ПАО «Газпром». Сумма инвестиций компании в прошлом году превысила 2,5 трлн руб., показав рост 10% год к году. Второе место заняла «Роснефть» с суммой инвестиций почти 1,3 трлн руб. (в 2022 году показатель составлял 1,1 трлн руб.). Третье место досталось РЖД, инвестиции которой в 2023 году выросли на 39%, достигнув 1,26 трлн руб.

В топ-10 крупнейших компаний-инвесторов вошли также «Атомэнергопром» (753,5 млрд руб. инвестиций), «Россети» (468,9 млрд руб.), «Транснефть» (271,8 млрд руб.), «Сургутнефтегаз» (265 млрд руб.), ГМК «Норильский никель» (264,2 млрд руб.), «Татнефть» (263,3 млрд руб.) и Московский метрополитен (239,1 млрд руб.).

В список Forbes включены зарегистрированные в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российских акционерам принадлежат от 50% ценных бумаг. В сумму инвестиций включены приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов.

Виталина Ярховска

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