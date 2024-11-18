«Свеза» инвестирует в эффективность и безопасность производства в Прикамье

Комбинат «Свеза» в Уральском продолжает инвестировать в развитие производства, вкладывая средства в повышение эффективности и безопасности промышленных процессов. Только за девять месяцев 2024 года предприятие направило более 140 млн рублей на модернизацию своих площадок.

Лесопромышленная группа «Свеза» планомерно улучшает функционал своих предприятий, стремясь минимизировать риски и повысить качество выпускаемой продукции. Для этого группа регулярно осуществляет мониторинг исправности технических систем и, в случае необходимости, совершенствует их работу. Например, на участке по подаче сырья в Уральском заменили на более современные грейферные захваты, что позволило обеспечить непрерывность и безопасность производственного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Помимо этого, на комбинате обновили гидроманипулятор, установив вместо него современное оборудование. Своевременная реновация помогла наладить надежную и бесперебойную подачу кряжей, тем самым повысив эффективность и слаженность операций на линии.

Кроме того, в рамках долгосрочной инвестиционной программы по охране труда продолжают установку анкерных линий на крышах промышленных зданий. Конструкции обеспечивают безопасность высотных работ и снижают риск несчастных случаев на опасных участках. В текущем году модернизация кровель была проведена в первом фанерном корпусе и на складах готовой продукции.

«Инвестиции в модернизацию комбината – это не просто управленческое решение, это вклад в будущее нашего предприятия и региона. Помимо вложений в улучшение работы собственных производственных площадок, которые в этом году составили свыше 140 млн рублей, местный комбинат «Свезы» также направляет значительные средства на развитие инфраструктуры и повышение качества жизни на территории своего присутствия», – прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском.

Благодаря инвестициям «Свезы» в Уральском сегодня функционируют отремонтированные и оснащенные современным оборудованием образовательные и культурные объекты, например «Точка роста», молодежный центр и кинозал. Помимо этого, на средства компании в поселке модернизировали зал в Доме культуры и спорта, а также построили универсальную площадку у школы. В целом при поддержке предприятия в муниципалитете проводятся спортивные соревнования, работают детские секции по хоккею, футболу, самбо и многим другим направлениям.

«Свеза» – один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса, крупнейший в России производитель картона и бумаги из осины, а также мировой лидер по выпуску березовой фанеры. В состав группы входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинат, а также ряд структур, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитием и интеграцией технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»). Широкий портфель высококачественной продукции разработан с учетом индивидуальных требований клиентов. Решения «Свезы» ценят в десятках стран мира за высокое качество, уникальность и персональный подход. Их используют в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, в производстве транспорта, при создании мебели, упаковочных материалов, полиграфии и так далее. https://www.sveza.ru

ООО «СВЕЗА Уральский»