В Ростове капитально отремонтируют школу-интернат в Первомайском районе

В донской столице объявлен тендер на подготовительные работы к капитальному ремонту специальной школы-интерната № 42, которая расположена по ул. Леваневского/Димитрова 11/1. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести проектные и изыскательские работы по объекту, требующему капремонта, к концу октября 2025 года.

Начальная стоимость контракта составляет более 4,3 млн руб. Заказчиком выступает образовательное учреждение.

Анастасия Казуков