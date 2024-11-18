В Ростове капитально отремонтируют школу-интернат в Первомайском районе
В донской столице объявлен тендер на подготовительные работы к капитальному ремонту специальной школы-интерната № 42, которая расположена по ул. Леваневского/Димитрова 11/1. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести проектные и изыскательские работы по объекту, требующему капремонта, к концу октября 2025 года.
Начальная стоимость контракта составляет более 4,3 млн руб. Заказчиком выступает образовательное учреждение.