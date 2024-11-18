Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове капитально отремонтируют школу-интернат в Первомайском районе

В донской столице объявлен тендер на подготовительные работы к капитальному ремонту специальной школы-интерната № 42, которая расположена по ул. Леваневского/Димитрова 11/1. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести проектные и изыскательские работы по объекту, требующему капремонта, к концу октября 2025 года.

Начальная стоимость контракта составляет более 4,3 млн руб. Заказчиком выступает образовательное учреждение.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...