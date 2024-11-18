Школьные проекты в Сочи получат до 1 млн рублей в 2025 году

В Сочи начался конкурс школьного инициативного бюджетирования, победители которого получат до 1 млн руб. на реализацию своих идей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В 2024 году участвуют 57 образовательных учреждений, которые представили 114 проектов. Каждый из них создан учащимися совместно с педагогами и родителями.

С 5 по 20 декабря жители Сочи смогут выбрать понравившиеся проекты через официальное онлайн-голосование на сайте администрации города. Перед экспертной комиссией представят по одному проекту от каждой школы.

В декабре пройдет финальная очная защита, по результатам которой специалисты отберут не менее 13 проектов. Победители получат финансирование до 1 млн руб. из муниципального бюджета. Эти средства направят на техническое оснащение школ, улучшение инфраструктуры, ремонтные работы и благоустройство территории. Реализацию проектов завершат до конца 2025 года.

Проекты, ставшие победителями в прошлом году, уже принесли заметные изменения: школа №49 открыла ботанический сад, лицей №3 — медиацентр «Голос Лицея», школа №81 — творческую лабораторию «Инициатива. Развитие. Успех», а школа №43 — спортивный комплекс для тенниса. До конца года жители города увидят новые результаты — школьный фонтан в гимназии №1, уличный кинотеатр в школе №100 и типографию в школе №25.

Мария Удовик