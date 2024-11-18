Из Челябинска 30 ноября запустят мультимодальный маршрут в «Солнечную долину»

Мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — горнолыжный курорт «Солнечная долина» возобновляет работу с 30 ноября 2024 года. Он будет курсировать по выходным и праздничным дням до 16 марта 2025 года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Маршрут включает в себя проезд на электропоезде до Миасса, а далее на автобусе до «Солнечной долины». Электричка из Челябинска будет отправляться в 8:45 и прибывать в Миасс в 10:04. После этого пассажиры пересаживаются на автобус, отбывающий в 10:15, и приезжают на горнолыжный курорт в 10:35.

На обратном пути автобус отправляется в Миасс в 16:20, а поезд в Челябинск — в 17:18. Билеты на мультимодальный маршрут включают в себя услуги проезда на электричке и автобусе. Продажа стартует 20 ноября.