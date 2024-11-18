Студенты из Татарстана получили 6,4 млн рублей на конкурсе «Большая перемена»

В финале конкурса «Большая перемена» в Нижнем Новгороде 13 татарстанских студентов ссузов завоевали награды — 6,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты из Татарстана получили 6,4 млн руб. на конкурсе «Большая перемена»

Фото: Министерство по делам молодежи Республики Татарстан Студенты из Татарстана получили 6,4 млн руб. на конкурсе «Большая перемена»

Фото: Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

«Молодежь Татарстана продолжает активно занимать лидирующие позиции. Поздравляю победителей, желаем им успешной самореализации, в которой мы и дальше будем поддерживать нашу молодежь»,— рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

По одному миллиону рублей получили пять студентов выпускных курсов, лауреатов I степени:

Виктория Александрова из Чистопольского филиала колледжа Казанского инновационного университета;

Малика Насибуллина и Дарья Наумова из Нижнекамского политехнического колледжа имени Королева;

Данила Пронин и Лев Ткач из Альметьевского политехнического техникума.

Еще восемь татарстанских студентов получили по 200 тыс. руб. (выпускной курс) и по 100 тыс. руб. (младший курс). Эти средства молодежь может направить на образование или запуск стартапа.

Всего в финале конкурса приняло участие 600 студентов техникумов и колледжей из разных регионов России.

Диана Соловьёва