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В порту Ростова обнаружено более 50 тонн незадекларированного топлива с начала года

В период с января по октябрь текущего года в порту Ростова было обнаружено 50 т незадекларированных горючего-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Также за десять месяцев было зафиксировано недекларирование около 32 тыс. единиц табачных изделий. В начале этого года была выявлена литература с признаками экстремизма.

Всего с начало года ростовские таможенники выявили 93 нарушения таможенного законодательства.

Ева Китаева

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