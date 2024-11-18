В порту Ростова обнаружено более 50 тонн незадекларированного топлива с начала года
В период с января по октябрь текущего года в порту Ростова было обнаружено 50 т незадекларированных горючего-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Также за десять месяцев было зафиксировано недекларирование около 32 тыс. единиц табачных изделий. В начале этого года была выявлена литература с признаками экстремизма.
Всего с начало года ростовские таможенники выявили 93 нарушения таможенного законодательства.