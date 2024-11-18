Суд в Краснодарском крае отправил украинского шпиона в колонию на 11 лет

Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда, которым 44-летний гражданин Украины Евгений Монастырев был признан виновным в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Оперативники задержали фигуранта в Лазаревском районе Сочи. Установлено, что Евгений Монастырев фотографировал объекты транспортной и критической инфраструктуры — опоры мостов и линии электропередачи — и передавал данные сотрудникам ВСУ.

Евгений Монастырев приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Дмитрий Ковалевский