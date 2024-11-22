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Коммерсантъ FM
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Полвека жизни, 30 лет в революции

100 лет назад отмечался юбилей наркома здравоохранения Семашко

Сотрудники Народного комиссариата здравоохранения скромно отпраздновали 30-летний юбилей революционной деятельности и 50-летний юбилей со дня рождения наркома Николая Семашко.

Николай Семашко

Николай Семашко

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Николай Семашко

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Днем, после занятий, в зале выставки охраны материнства и младенчества на скромном торжестве юбиляра чествовали не только сотрудники Наркомздрава и всех его учреждений, но и представители различных профессиональных, научных и общественных учреждений и организаций.

Доктор Илья Страшун от имени рабочих и служащих Наркомздрава поднес юбиляру адрес в художественной папке и приветствовал его как неустанного борца на тернистом, но славном пути революции, как могучего воина железной когорты большевиков и как редкой души отзывчивого человека.

Затем юбиляра приветствовали представители Главсапупра, Реввоенсовета Республики, Московского военного округа, главного курортного управления, центрокурторга, курортной клиники и госмедторгпрома.

Представители ЦК и губернского отдела союза Всемедикосантруд, медицинских работников московской организации, лечебно-санитарных учреждений и медработников Сибири приветствовали юбиляра как борца и строителя, работавшего под руководством Владимира Ильича Ленина, строго хранящего его заветы.

С глубокой благодарностью за трогательную заботливость, отзывчивость и сердечное отношение к работникам театра выступили с приветствием заслуженные артисты государственных академических Малого, Художественного и Большого театров.

От имени германского Красного Креста и германского общества научных врачей приветствовал юбиляра доктор Цейс.

Далее следовали приветствия рабочих и служащих химико-фармацевтического завода имени Н. А. Семашко, постановивших на общем собрания учредить стипендию имени юбиляра при Московском университете и избрать его почетным химиком завода.

От научных институтов юбиляра приветствовали академик Лазарев и профессор Тарасович.

Юбиляром получен целый ряд приветствий со всех городов Союза и множество адресов.

Н. А. Семашко в ответном слове указал, что оценка его деятельности представителями депутаций сильно преувеличена и что он за все 30 лет сделал то, что сделал бы каждый рядовой солдат нашей Республики.

Поделившись воспоминаниями о своих юношеских годах, Н. А. Семашко пожелал, чтобы собравшиеся приветствовать его в день юбилея сплотились в повседневном труде для окончательного разрушения тьмы и эксплуатации и создания светлого, чистого, прекрасного и свободного здания коммунизма.

О юбилее Семашко писали в 1924 году «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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