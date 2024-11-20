Найти свой концерт

UPost — новое мобильное приложение, разработанное студентами Университета управления ТИСБИ, предлагает инновационный подход к публикации и просмотру афиш мероприятий. Проект, ориентированный на объединение зрителей и исполнителей, особенно в сфере андеграундной культуры, получил грант в размере 1 млн руб. от Фонда содействия инновациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Сахаров

Фото: Предоставлено Университетом управления ТИСБИ, Артур Сахаров Артур Сахаров

Фото: Предоставлено Университетом управления ТИСБИ, Артур Сахаров

Артур Сахаров, студент четвертого курса факультета информационных технологий Университета управления ТИСБИ, вместе со своей командой разработал кросс-платформенное мобильное приложение UPost. Проект привлек внимание экспертов и получил грантовую поддержку в июле 2024 года.

UPost позволяет пользователям не только находить нестандартные мероприятия и концерты, но и самостоятельно публиковать афиши. Благодаря функции геолокации приложение предлагает актуальные события поблизости, что особенно полезно для туристов и местных жителей, ищущих интересный досуг.

Работа над проектом началась в феврале 2024 года. За это время команда разработала телеграм-бот, практически завершила создание мобильного приложения и приступила к разработке веб-сайта. В команду UPost входят пять человек, каждый из которых отвечает за свое направление: фронтенд- и бэкенд-разработка, системный анализ, маркетинг и дизайн. Одним из технических вызовов стала необходимость модерации контента.

Проект уже получил положительные отзывы от экспертов на выступлении в рамках Kazan Digital Week. Кроме того, UPost заручился поддержкой «Таткультресурсцентра» и получил приглашение в комитет девелопмента при Торгово-промышленной палате РТ.

UPost стремится стать платформой, объединяющей любителей нестандартных мероприятий и начинающих артистов. Команда проекта уверена, что их приложение поможет сделать культурную жизнь городов более разнообразной и доступной для всех.

Ильсия Миндубаева, руководитель центра студенческого предпринимательства ТИSБИЗНЕS Университета управления ТИСБИ, ответила на вопросы «Ъ-Науки»:

— Что вообще такое стартап?

— В современном бизнес-пространстве понятие «стартап» имеет множество трактовок. В нашей практической деятельности мы определяем стартап как коммерческий проект, находящийся на стадии тестирования бизнес-идеи. Важно понимать, что это не полностью сформированный бизнес с отлаженными механизмами получения прибыли, а проект, основная задача которого — определить востребованность продукта или услуги у потенциальных потребителей.

— Как Университет управления поддерживает свои стартапы?

— Университет управления ТИСБИ реализует комплексный подход к поддержке стартапов. Мы выстроили эффективную систему сопровождения проектов, которая включает индивидуальную экспертную оценку, профессиональные консультации и трекерское сопровождение. При необходимости университет оказывает практическую помощь, включая предоставление юридического адреса для начинающих предпринимателей.

— Какими направлениями занимаются стартапы ТИСБИ?

— Хотя мы открыты для поддержки стартапов любых направлений, наши студенты тяготеют больше к сфере цифровых технологий. Они фокусируются на разработке веб-сайтов и мобильных приложений для потребительских решений, стремясь создавать продукты, которые эффективно отвечают на конкретные запросы и устраняют проблемы целевой аудитории.

Артур Сахаров, студент четвертого курса факультета информационных технологий Университета управления ТИСБИ:

— Как устроено кросс-платформенное мобильное приложение? Как стать участником этого приложения?

— Сервис UPost представляет собой современную кросс-платформенную систему, доступную через мобильные приложения на Android и iOS, а также через веб-сайт. Основной экран приложения встречает пользователя персонализированными рекомендациями афиш и удобным поиском с возможностью фильтрации по датам и городам. Пользователи могут легко находить интересующие их мероприятия благодаря детальной категоризации событий, включающей концерты, мастер-классы, выставки и многое другое.

Каждое мероприятие представлено на отдельной странице с исчерпывающей информацией: красочной афишей, точными датой и временем проведения, подробным описанием, местом проведения, стоимостью билетов и рейтингом организатора. Особое внимание уделено личному кабинету пользователя, где можно настроить профиль, отслеживать купленные билеты, управлять опубликованными афишами и формировать медиагалерею прошедших мероприятий.

Для организаторов предусмотрен интуитивно понятный процесс размещения афиш через специальную форму. Каждая публикация проходит многоуровневую проверку с использованием искусственного интеллекта и при необходимости — ручной модерации. Платные услуги включают продвижение афиш и премиум-подписки с расширенным функционалом. Присоединиться к сервису UPost просто: достаточно скачать приложение или зарегистрироваться на сайте.

— Как, на ваш взгляд, этот проект будет развиваться дальше?

— Благодаря пользовательскому подходу к формированию контента UPost имеет большой потенциал для масштабирования как в России, так и за ее пределами. Стратегия развития проекта включает активную экспансию в крупные российские города, установление партнерских отношений с ведущими площадками проведения мероприятий, сотрудничество с государственными структурами и привлечение известных личностей для взаимного продвижения. В перспективе планируется выход на международный уровень, начиная со стран BRICS.

Развитие сервиса будет осуществляться с учетом обратной связи от пользователей, что позволит внедрять новые функции и улучшать существующие возможности платформы. Особое внимание будет уделяться созданию максимально комфортных условий для всех категорий пользователей, обеспечивая удобство и эффективность использования сервиса.

Подготовлено при поддержке Университета управления ТИСБИ