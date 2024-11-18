Как заинтересовать детей наукой

В ноябре в Московском зоопарке открылась выставка «Наука рядом». На информационных стендах посетители зоопарка могут увидеть молодых ученых, совершающих открытия в области наук, связанных с биологией, ветеринарией и обеспечением жизнедеятельности зоопарка. Посетить экспозицию можно будет до 1 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Наука рядом» в Московском зоопарке

Фото: Наука.рф / АНО «Национальные приоритеты» Выставка «Наука рядом» в Московском зоопарке

Фото: Наука.рф / АНО «Национальные приоритеты»

Выставку открыли заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Надежда Преподобная, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая и один из участников выставки, кандидат технических наук, доцент РХТУ им. Д. И. Менделеева Борис Кареткин.

Важность проведенных исследований для работы зоопарка не может быть недооценена. Опираясь на новейшие разработки ученых, зоопарки способствуют сохранению биоразнообразия и развитию экологического сознания. Они позволяют улучшить условия содержания животных, разработать специализированные программы по разведению и сохранению редких и исчезающих видов, а также обеспечивать оптимальные условия их содержания и лечения. Кроме того, благодаря научным открытиям в области биологии и ветеринарии зоопарки могут играть ключевую роль в сохранении биоразнообразия, образовании общества о живой природе и способствовать развитию экологического сознания.

«Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность Московскому зоопарку за участие в этой замечательной инициативе. Где, как не здесь, говорить о флоре, фауне и биоразнообразии? Зоопарк играет важную роль в научной деятельности, которая позволяет обеспечивать надлежащий уход за животными и заниматься их спасением. Это обширная область науки. Выставка “Наука рядом” направлена не только на то, чтобы жители и гости столицы знали современных ученых, но и на то, чтобы заинтересовать наукой тех, кто еще к этому не приобщился. Поддерживая интерес к научным исследованиям с ранних лет, мы способствуем формированию умных, критически мыслящих и инновационно настроенных граждан. Участие в научных проектах развивает у детей и молодежи навыки анализа, творческого мышления, коммуникации и решения проблем. Это огромная сфера профессиональной деятельности, где можно добиться успеха, достичь высот и стать выдающимся молодым ученым»,— отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

К примеру, один из участников выставки, Борис Кареткин, разработал функциональные и математические модели, позволяющие анализировать и прогнозировать состояние микробного сообщества кишечника человека или животного, а также подбирать оптимальную комбинацию препаратов, которые помогут бороться с болезнями, например, такими как кишечные инфекции. А изобретение Екатерины Лукбановой специального корма для летучих мышей не только способствует сохранению их популяции, но также контролирует численность вредных насекомых. Олег Борщев создал эффективные люминофоры, позволяющие производить энергоэффективные источники освещения с биологически безопасным спектром света на базе современной светодиодной технологии. А Елена Безрук обнаружила новый способ лечения ран у животных, который позволяет безболезненно доставлять лекарства прямо в рану, ускоряя заживление без причинения дополнительной боли животным. С другими разработками ученых можно будет ознакомиться на выставке в Московском зоопарке, которая продлится до 1 февраля 2025 года.

«Сегодня в стране существует важная тенденция — открываются образовательные и научные кластеры, а исследователи вносят значительный вклад в популяризацию науки и сохранение биоразнообразия. Мы гордимся и ценим каждого научного сотрудника, а также стараемся отмечать их заслуги. В этом году Московскому зоопарку исполнилось 160 лет, и особенно символично, что столь значимые мероприятия проходят в юбилейный год»,— подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Национальный проект “Наука и университеты” открывает для молодого поколения новые горизонты, и выставка в Московском зоопарке — яркое тому подтверждение. Сегодня старейшее учреждение культуры города становится площадкой, где достижения ученых вдохновляют посетителей на выбор научной карьеры. Мы надеемся, что после посещения выставки у молодых людей возникнет желание стать исследователями и внести свой вклад в изучение флоры и фауны. Научные инициативы способствуют формированию будущего»,— отметила заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Надежда Преподобная.

«АНО “Национальные приоритеты” как оператор Десятилетия науки и технологий также реализует ряд мероприятий, популяризирующих научные достижения, исследования и разработки. Например, вчера состоялось открытие конкурса “Наука. Территория героев”, в рамках которого представлены треки по таким направлениям, как биология, биоинженерия и множество других. И особенно важно привлекать молодое поколение и вызывать у них неподдельный интерес к науке»,— отметила заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.

Выставка организована Министерством науки и высшего образования РФ и Московским зоопарком. Участники выставки, представленные на информационных стендах,— ученые из разных регионов нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Ульяновская область, Пермский край, Ростовская область, Саратовская область, Республика Дагестан, Республика Хакасия).

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при поддержке государства, научного сообщества и бизнеса. Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в десятку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Подготовлено при поддержке национального проекта «Наука и университеты»