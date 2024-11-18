В Сочи открылся международный кинофестиваль документального «Победили вместе»

На площадке кинотеатра «Сочи» открылся XIX Международный фестиваль документального кино «Победили вместе». Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в рамках фестиваля, который продлится до 22 ноября, пройдут четыре мировые кинопремьеры, а также впервые будут показаны 50 отечественных фильмов.

В кинофестивале принимают участие представители 40 стран мира, включая Китай, Бразилию, Южную Корею, Великобританию и Францию. Конкурсная программа состоит из 20 номинаций, в состав жюри вошли представители восьми государств.

Фестиваль «Победили вместе» посвящается историям героев, добившихся успеха в науке, космонавтике, спорте и других сферах деятельности. Особое внимание уделяется памяти участников Великой Отечественной Войны.

Дмитрий Ковалевский