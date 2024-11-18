Сын экс-чиновника, вернувшийся в Пермь с Бали, занялся продвижением местной кофейни
Сын бывшего главы Перми Алексея Демкина Илья Демкин, ранее проживающий на Бали, поделился видеозаписью, на которой приглашает посетить пермскую кофейню Tarocchi. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Илья Демкин.
Фото: страница Ильи Демкина в соцсети.
«Ошибаться не страшно, важно не ошибаться дважды»,— сказал господин Демкин. Ранее Демкин-младший поделился резонансной видеозаписью, где категорично заявлял, что не намерен возвращаться в Пермь.
Из открытых данных следует, что развитием заведения Tarocchi занимается средний сын экс-главы Перми Алексея Демкина Егор Демкин. Основателем и владелицей кофейни является соучредительница ООО «ПЗСП-Инвест» Елена Демкина.
Весной региональные СМИ сообщали, что Илья Демкин продал свою квартиру в Перми, на что указал в описании к опубликованному 5 апреля видео. При этом ролик, в котором он заявляет об отсутствии желания возвращаться в Пермь, появился на несколько дней позже. Сейчас второе видео на странице господина Демкина отсутствует. Осенью этого года Демкин-младший вернулся на территорию краевой столицы.
Вскоре после произошедшего вице-премьер пермского правительства Алексей Демкин по собственному желанию уволился с должности. Поводом для такого решения послужили высказывания его сына. При этом господин Демкин сообщил о намерении продолжить свою деятельность на территории Пермского края.