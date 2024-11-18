На благоустройство сквера в Уфе направят более 6 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика благоустройства сквера на углу улиц Крупской и Кирова, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6,9 млн руб., он будет профинансирован из городского бюджета.

Работы необходимо выполнить до 15 декабря этого года. Там требуется заменить тротуарную плитку, озеленить территорию, провести наружное освещение. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на работы.

Майя Иванова