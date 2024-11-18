На ремонт кондиционеров в госучреждениях Башкирии выделят до 2 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» (учредитель — Управление делами главы Башкирии) потратит до 2 млн руб. на техобслуживание и ремонт кондиционеров. По данным сайта госзакупок, электронный аукцион продлится до 27 ноября. Средства выделит республиканский бюджет.

Подрядчику необходимо по заявкам заказчика содержать кондиционеры в зданиях регионального правительства, министерств и Курултая, расположенных в историческом центре Уфы. В общей сложности техническому обслуживанию и ремонту подлежат 903 единицы оборудования.

Идэль Гумеров