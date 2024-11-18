Сегодня днем в Татарстане ожидается до +5 градусов тепла

18 ноября 2024 года в Республике Татарстан максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах от +1 до +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Скорость ветра составит 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 15–17 м/с.

Вечером и ночью с понедельника на вторник минимальная температура воздуха ожидается в пределах от 2 до +1 °С. В отдельных районах Татарстана возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, а также гололедица на дорогах.

Влас Северин