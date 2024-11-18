Праздник собрали в капсулы

Шелковые пижамы, бархатные жакеты, немного тафты и кружева —российские дизайнеры активно презентуют новогодние коллекции и уже включили их в свои каталоги. Модные бренды не забыли даже о мужской праздничной капсуле, но пока в усеченной версии. Несмотря на наличие перьев, большая часть элементов гардероба, как заметили стилисты, оказалась минималистичной. С чем это связано? И что предлагают бренды для встречи 2025 года? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Черный, бордо и шампань — беспроигрышная палитра в новогоднем гардеробе 2025-го у большинства российских дизайнеров. Ставку на праздник сделали, пожалуй, только молодежные марки. Одна из компаний обыграла презентацию а-ля советский утренник, включив, правда, в коллекцию кружевные комбинезоны в стиле той самой «голой вечеринки».

Консервативные производители отказались от экспериментов, придерживаясь ДНК бренда. Дамам предлагают бархат в пол, мужчинам — пиджаки и лоферы из того же материала, а для семейного круга уместны пижамы из шелка. Элементы новогодней капсулы вполне сочетаемы в повседневном гардеробе. Так что зимний праздник в глазах дизайнеров вовсе не повод для экстравагантности. И это уже общемировой, а не локальный тренд, подчеркивает куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман:

«Достаточно заметный спад и люксового рынка, и потребительского спроса. Поэтому присутствуют гораздо более спокойные, коммерческие образы, с одной стороны. С другой, есть общая тенденция усталости от трендов, бесконечной сменяемости, гонки.

И с точки зрения продаж это, конечно, зачастую выгоднее, потому что бренды понимают — это шанс продать такие образы. А шанс клиента надеть вещь не только на Новый год, конечно, возрастает, когда мы видим более минималистичные образы, цвета, материалы».

Мировые продажи товаров роскоши по итогам 2024 года, как прогнозируют аналитики Bain & Company, снизятся на 2% — почти до €365 млрд. Это рекордное падение со времен пандемии. Слабую квартальную отчетность показывает Kering — минус 16%, а это крупнейшая компания, в портфеле которой 14 люксовых брендов. В их числе Gucci, Saint Laurent, Brioni. Так что не время для экспериментов с рождественскими капсулами.

Только не в России. Для местных брендов Новый год — лишний повод заявить о себе. А московская публика хочет праздника, говорит сооснователь проекта «Антиглянец» Наталья Архангельская: «Гигантское количество вечеринок в году, где все стараются как-то выделяться, неравнодушные к тому, как они выглядят, как получаются на фотографиях в светской хронике. В России Новый год имеет сакральный смысл, здесь это действительно важный праздник, который модные дома с удовольствием используют как инфоповод снова с чем-то выйти.

Но есть и мужчины, которые тоже хотят выделяться, и им наша индустрия не предлагает практически ничего. Все рейлы одежды в унылых цветах: черный, темно-синий, коричневый, серый».

Не хватает не только коллекций, но и вообще локальных мужских марок. Этот тренд аналитики заметили еще год назад. Но с тех пор особо ничего не изменилось. А мужчины теперь все чаще нанимают имиджмейкеров, чтобы собрать не только капсулу, но и праздничный гардероб, Что будет уместно в этот Новый год, поделился стилист, VIP-шоппер Александр Белов: «Тренд прослеживается, мужчины обращают внимание на фасоны, которые придают роскошь, но при этом не вычурную.

Если это теплый домашний круг, лучше выбрать вещи в повседневном стиле кэжуал, например, это может быть какой-то овершот бордового или изумрудного оттенка — это ассоциируется с Новым годом. Плюс брюки на кулиске. Когда Новый год проходит где-то на мероприятии: бархатный пиджак, если мужчина будет на виду, на сцене — это уместно. Разбавить образ лучше футболкой или чем-то таким, чтобы это не смотрелось старомодно. Классно, если у мужчины будут какие-то аксессуары, например, классические броши на лацканах пиджака, например, в виде новогодних символов».

При парном выходе не стоит забывать о спутнике или спутнице, замечают стилисты, и придерживаться гармонии, хотя бы цветовой. Тем, кто хочет экспериментировать и не ошибиться при этом, лучше обратиться к профессионалам. В зависимости от уровня стилиста, частная консультация по гардеробу стоит от 5 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

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