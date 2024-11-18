Суд ужесточил приговор напавшим на главу управления госэкспертизы Башкирии

Верховный суд Башкирии изменил приговор напавшим на главу управления госэкспертизы Башкирии Булата Якупова и на его супругу. В марте Уфимский райсуд признал двух обвиняемых виновными в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и приговорил к семи с половиной годам в колонии строгого режима.

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ВС ужесточил наказание на один месяц.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, нападение произошло в феврале 2023 года. Осужденные незаконно проникли в дом потерпевших, где сначала связали господина Якупова, а затем его вернувшуюся домой супругу. Потерпевшим были нанесены телесные повреждения. Урожая ножом, осужденные требовали от четы наличные деньги. Согласно релизу пресс-службы, всего нападавшие нашли в доме 5 тыс. руб.

Венера Хисамова