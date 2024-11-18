В Прикамье установят порядок определения стоимости земли в границах КРТ

В краевое заксобрание поступил проект закона об определении стоимости земельных участков, находящихся в границах комплексного развития территорий (КРТ), сообщили в пресс-службе законодательного собрания. Внес законопроект в региональный парламент губернатор Дмитрий Махонин. Документ предполагает установление порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков в границах территории, в отношении которой заключен договор КРТ жилой застройки. Речь идет о случаях, когда площади участков в частной собственности увеличиваются за счет земель, принадлежащих государству или муниципалитету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Соликамска Фото: администрация Соликамска

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в январе. В случае одобрения нововведение вступит в силу с начала 2025 года.

Установление порядка и размера расчета платы за увеличение площади участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения земель в собственности Пермского края либо площадок, госсобственность на которые не разграничена, призвано повысить инвестпривлекательность проектов КРТ жилой застройки в регионе. Законопроект также должен помочь во внедрении этого механизма как основного в расселении аварийных домов за внебюджетный счет.

Напомним, по состоянию на октябрь в Прикамье было заключено 19 договоров КРТ. Большинство площадок находятся в Перми: в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах. Договоры КРТ подписаны также в отношении территорий в Пермском округе — это село Фролы, деревни Паздерино, Кондратово, Жебреи, село Плеханово в Кунгурском округе. Региональные минимущество и минстрой прорабатывают применение механизма КРТ в отношении еще более 20 территорий.