В Перми обустроят Мотовилихинский пруд

В Перми объявлен конкурс на право выполнения проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Как указано в техническом задании, исполнитель должен проработать концепцию озеленения у Мотовилихинского пруда и прилегающей территории с учетом существующей градостроительной ситуации; предусмотреть в проекте детскую игровую площадку, спортивную площадку, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, прогулочные дорожки, велосипедные дорожки, променад, модульные здания, туалеты, питьевые фонтанчики и т.п.

Максимальная цена контракта составляет 14,9 млн руб. Итоги конкурса подведут 6 декабря 2024 года.