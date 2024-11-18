Суд обязал солиста Rammstein выплатить €635 тыс. за отмену выступления в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России решил взыскать €635,4 тыс. (более 67 млн руб.) с лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, передает ТАСС. Причиной стала отмена выступления господина Линдемана на фестивале «Макларин за родину» в Твери в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тилль Линдеманн во время концерта на малой арене стадиона "ВТБ Арена"

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Тилль Линдеманн во время концерта на малой арене стадиона "ВТБ Арена"

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО "Прайм маркетинг" неосновательное обогащение в размере €635 400, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере €2924 за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно»,— говорится в решении суда. С господина Линдеманна также взыскали $32,5 тыс. за расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов.

В постановлении суда указано, что ООО «Прайм маркетинг» заключило договор с солистом Rammstein, согласно которому он обязался выступить на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери. Выступление должно было продлиться 70 минут. Услуги артиста были оплачены, однако Тилль Линдеманн отменил выступление.

В ночь на 28 августа 2021 года в гостиничный номер Тилля Линдеманна, который приехал в Тверь, пришла полиция. «Интерфакс» писал, что артисту выдали предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19. По информации агентства, в отношении продюсера солиста Rammstein Анара Рейбанда также завели административное дело за нарушение миграционного режима, он был задержан. На следующий день организатор фестиваля «Макларин за родину» Максим Ларин сообщил во «ВКонтакте», что Тиллю Линдеманну «не разрешили выступать и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний».