Проектирование имущественного комплекса центра «Авангард» оценили в 140 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края объявил конкурс на право проектирования имущественного комплекса центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, исполнитель должен спроектировать размещение на территории центра административного здания, тира, культурно-досугового центра, жилого и физкультурного корпусов, двух КПП и других сооружений. К работам требуется приступить 20 декабря 2024 года, сдать проект — 15 ноября 2026 года.

Максимальная цена контракта определена в 140,1 млн руб. Итоги конкурса подведут 6 декабря 2024 года.

Напомним, о планах открыть центр военно-патриотического воспитания молодежи на базе ДОЛ «Орленок» в деревне Гамы стало известно в июне 2023 года. В центре будут проводить учебные сборы для допризывников, патриотические мероприятия, краевые профильные лагеря, учебно-тренировочные сборы, молодежные форумы.

Правительство Пермского края предлагает направить на строительство патриотического комплекса «Авангард» 2,1 млрд руб. Согласно пояснительной записке к краевому бюджету, в 2025 году на возведение центра направят 744,9 млн руб., в 2026-м — 1,3 млрд руб. Ввод объекта планируется в 2029 году.