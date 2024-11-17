В 2025 году в Татарстане планируют отремонтировать до 5 исторических дебаркадеров
В Татарстане в 2025 году запланирован ремонт половины из 8 исторических дебаркадеров. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
Министр отметил, что всего в Татарстане находится 8 исторических дебаркадеров. Этой зимой планируют отремонтировать два объекта, еще два или три исторических дебаркадера обновят летом.
Фарит Ханифов сообщил, что первыми на ремонт рассматривают объекты в Камско-Устьинском, Зеленодольском, Чистопольском районах Татарстана.
Всего в республике находится 8 причалов и 22 дебаркадера.