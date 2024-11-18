На капремонт дворца культуры в Елабуге направят 387 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт Дворца культуры в Елабуге направят 387 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

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Дворец культуры находится на ул. Нефтяников, 24. На объекте отремонтируют системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, установят противопожарную и охранную сигнализацию. Во Дворец культуры также поставят светозвукозаписывающее и технологическое оборудование, приобретут мебель.

Заказчиком выступает департамент строительства при исполкоме Елабужского района. Денежные средства выделят из бюджета района. Работы должны выполнить до 1 сентября 2025 года.

В сентябре мэр Елабуги Рустем Нуриев в своем Telegram-канале опубликовал эскизы Дворца культуры после капремонта. Сообщалось, что на разработку проекта ремонтных работ выделили 5,6 млн руб.

Диана Соловьёва