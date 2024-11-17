Главе СК РФ доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с двумя детьми

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав 46-летней сироты-инвалида из Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Информационном центре СК РФ.

В комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась 46-летняя сирота Казани. Женщина является инвалидом. Несколько лет жительница Казани обращалась в администрацию с заявлением, чтобы ее обеспечили жилым помещением. В ответ она получала отказы.

Сообщается, что в 2021 году истек срок договора краткосрочного найма. Женщину, ее годовалую дочь и 15-летнего сына выселили из муниципальной квартиры. Сын заявительницы тоже является инвалидом. Сейчас женщина арендует жилье за свой счет.

Ранее Александр Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК Татарстана по данному факту дважды возбуждали уголовные дела.

Сообщается, что зампрокурора Вахитовского района Казани Руслан Муртазин отменил оба постановления.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Татарстана Валерию Липскому снова возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва