УНИКС победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС одержал победу в матче против красноярского «Енисея» Единой лиги ВТБ. Казанский клуб обыграл соперника со счетом 96:74. Об этом сообщили в пресс-службе УНИКСа.

«Сегодня мы продемонстрировали хорошую игру в атаке, отдали 28 результативных передач, играли самоотверженно и доминировали на подборе. Эти факторы и стали ключом к победе. Отмечу, что мы сильны, но еще можем прибавить», — заявил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Игра прошла сегодня в Казани, в «Баскет холле». По итогам матча лучшим игроком УНИКСа стал легкий форвард ДеВон Акун-Перселл, который набрал 31 очко для команды из 96. На втором месте расположился центровой Джален Рейнольдс, набравший 25 очков, а на третьем — защитник Маркос Найт с 14 очками.

Диана Соловьёва