CNN: McDonald’s потратит $100 млн на исправление имиджа после вспышки кишечной палочки

McDonald’s потратит $100 млн на маркетинг и помощь своим франчайзинговым партнерам, пострадавшим от недавнего скандала с отравлением кишечной палочкой, сообщает CNN. В памятке, разосланной сотрудникам McDonald's и оказавшейся в распоряжении CNN, говорится, что компания потратит $35 млн на скидочную акцию по продаже куриных наггетсов, а также $65 млн на выплаты франчайзи, которые сильнее всего пострадали от вспышки кишечной палочки.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава США сообщал, что по всей стране было зафиксировано более 100 случаев отравления. Все заболевшие сообщили, что перед появлением первых признаков отравления ели в McDonald's. Большинство из них упомянуло «Роял чизбургер». По данным CDC, источником вспышки кишечной палочки, скорее всего, был свежий лук, входящий в состав этого чизбургера. В итоге к сети фастфуда были поданы судебные иски.

Ранее McDonald’s отчиталась, что по итогам третьего квартала ее выручка достигла $6,9 млрд, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше $6,8 млрд, которых ожидали аналитики. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания составила $2,3 млрд — $3,23 в пересчете на акцию,— сократившись на 1% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали более скромного показателя $3,2 в пересчете на акцию.

Кирилл Сарханянц