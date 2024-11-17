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Коммерсантъ FM
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CNN: McDonald’s потратит $100 млн на исправление имиджа после вспышки кишечной палочки

CNN: McDonald’s потратит $100 млн на исправление имиджа после вспышки отравлений

McDonald’s потратит $100 млн на маркетинг и помощь своим франчайзинговым партнерам, пострадавшим от недавнего скандала с отравлением кишечной палочкой, сообщает CNN. В памятке, разосланной сотрудникам McDonald's и оказавшейся в распоряжении CNN, говорится, что компания потратит $35 млн на скидочную акцию по продаже куриных наггетсов, а также $65 млн на выплаты франчайзи, которые сильнее всего пострадали от вспышки кишечной палочки.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава США сообщал, что по всей стране было зафиксировано более 100 случаев отравления. Все заболевшие сообщили, что перед появлением первых признаков отравления ели в McDonald's. Большинство из них упомянуло «Роял чизбургер». По данным CDC, источником вспышки кишечной палочки, скорее всего, был свежий лук, входящий в состав этого чизбургера. В итоге к сети фастфуда были поданы судебные иски.

Ранее McDonald’s отчиталась, что по итогам третьего квартала ее выручка достигла $6,9 млрд, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше $6,8 млрд, которых ожидали аналитики. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания составила $2,3 млрд — $3,23 в пересчете на акцию,— сократившись на 1% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали более скромного показателя $3,2 в пересчете на акцию.

Кирилл Сарханянц

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Как открывали и закрывали McDonald's в России

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31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан — попробовать запретную до сих пор американскую еду пришли 30 тыс. человек

31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан — попробовать запретную до сих пор американскую еду пришли 30 тыс. человек

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Ресторан был построен болгарскими рабочими на месте типового советского кафе «Лира»

Ресторан был построен болгарскими рабочими на месте типового советского кафе «Лира»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Договориться об открытии ресторана американской сети в СССР пытались 13 лет

Договориться об открытии ресторана американской сети в СССР пытались 13 лет

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

Канадское подразделение McDonald&#39;s получило разрешение у КПСС на открытие кафе в СССР в 1988 году

Канадское подразделение McDonald's получило разрешение у КПСС на открытие кафе в СССР в 1988 году

Фото: AP

По договоренности с партией было решено, что все вырученные средства будут делиться пополам между компанией и правительством страны. С развалом СССР компания выкупила все права

По договоренности с партией было решено, что все вырученные средства будут делиться пополам между компанией и правительством страны. С развалом СССР компания выкупила все права

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

В первый день продаж очередь на Тверском бульваре растянулась на многие километры

В первый день продаж очередь на Тверском бульваре растянулась на многие километры

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ресторан на 900 посадочных мест внутри и снаружи, с тремя большими залами стал крупнейшим на тот момент рестораном сети в мире

Ресторан на 900 посадочных мест внутри и снаружи, с тремя большими залами стал крупнейшим на тот момент рестораном сети в мире

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Вскоре после открытия ресторана McDonald&#39;&#39;s в стране появились предприятия по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для производства. Выращиваемый в России картофель оказался не подходящим под стандарты американской сети. Тогда страну привезли специалистов и необходимые клубни картофеля для посадки

Вскоре после открытия ресторана McDonald''s в стране появились предприятия по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для производства. Выращиваемый в России картофель оказался не подходящим под стандарты американской сети. Тогда страну привезли специалистов и необходимые клубни картофеля для посадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К 2008 году первый из ресторанов сети в России обслужил 2,8 млн посетителей

К 2008 году первый из ресторанов сети в России обслужил 2,8 млн посетителей

Фото: Reuters

Символ глобальной сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp. — клоун Роналд Макдоналд — был придуман в 1963 году американским комедийным актером Уиллардом Скоттом, тогда же актер появился в образе любящего гамбургеры клоуна в трех телевизионных шоу. По данным авторов книги «Нация фастфуда» 2001 года, 96% американских школьников узнают Рональда Макдональда, что делает его вторым по узнаваемости вымышленным персонажем после Санта-Клауса

Символ глобальной сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp. — клоун Роналд Макдоналд — был придуман в 1963 году американским комедийным актером Уиллардом Скоттом, тогда же актер появился в образе любящего гамбургеры клоуна в трех телевизионных шоу. По данным авторов книги «Нация фастфуда» 2001 года, 96% американских школьников узнают Рональда Макдональда, что делает его вторым по узнаваемости вымышленным персонажем после Санта-Клауса

Фото: Губин Дмитрий, Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Несмотря на то, что средняя зарплата в СССР на момент открытия первого ресторана сети составляла 150 руб., цены в McDonald’s посетителей не пугали. В день открытия «БигМак» стоил 3 руб. 75 коп. (дороже, чем проездной на автобус сроком на месяц), а гамбургер 1 руб. 50 коп.

Несмотря на то, что средняя зарплата в СССР на момент открытия первого ресторана сети составляла 150 руб., цены в McDonald’s посетителей не пугали. В день открытия «БигМак» стоил 3 руб. 75 коп. (дороже, чем проездной на автобус сроком на месяц), а гамбургер 1 руб. 50 коп.

Фото: Федорук Е., Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

McDonald’s всегда славился своими благотворительными акциями, что для России было тогда в новинку. Часто для участия в акции привлекали популярных артистов и даже политиков&lt;br>На фото: певец Филипп Киркоров работает кассиром во время одной из акций, 2002 год

McDonald’s всегда славился своими благотворительными акциями, что для России было тогда в новинку. Часто для участия в акции привлекали популярных артистов и даже политиков
На фото: певец Филипп Киркоров работает кассиром во время одной из акций, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В августе 2014 года Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов McDonald&#39;&#39;s в Москве, в том числе старейшего заведения компании на Пушкинской площади, который возобновил работу только в ноябре того же года

В августе 2014 года Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов McDonald''s в Москве, в том числе старейшего заведения компании на Пушкинской площади, который возобновил работу только в ноябре того же года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

По данным на март 2022 года, по всей стране работало 850 заведений сети

По данным на март 2022 года, по всей стране работало 850 заведений сети

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

8 марта 2022 года сеть McDonald&#39;s опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что временно закроет все рестораны в России из-за военной спецоперации на Украине. 13 марта на входе в них выстроились очереди

8 марта 2022 года сеть McDonald's опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что временно закроет все рестораны в России из-за военной спецоперации на Украине. 13 марта на входе в них выстроились очереди

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты всем 62 тыс. сотрудников в России

В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты всем 62 тыс. сотрудников в России

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

McDonald’s подтвердил приостановку работы в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов

McDonald’s подтвердил приостановку работы в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан — попробовать запретную до сих пор американскую еду пришли 30 тыс. человек

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Ресторан был построен болгарскими рабочими на месте типового советского кафе «Лира»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Договориться об открытии ресторана американской сети в СССР пытались 13 лет

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

Канадское подразделение McDonald's получило разрешение у КПСС на открытие кафе в СССР в 1988 году

Фото: AP

По договоренности с партией было решено, что все вырученные средства будут делиться пополам между компанией и правительством страны. С развалом СССР компания выкупила все права

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

В первый день продаж очередь на Тверском бульваре растянулась на многие километры

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ресторан на 900 посадочных мест внутри и снаружи, с тремя большими залами стал крупнейшим на тот момент рестораном сети в мире

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Вскоре после открытия ресторана McDonald''s в стране появились предприятия по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для производства. Выращиваемый в России картофель оказался не подходящим под стандарты американской сети. Тогда страну привезли специалистов и необходимые клубни картофеля для посадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К 2008 году первый из ресторанов сети в России обслужил 2,8 млн посетителей

Фото: Reuters

Символ глобальной сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp. — клоун Роналд Макдоналд — был придуман в 1963 году американским комедийным актером Уиллардом Скоттом, тогда же актер появился в образе любящего гамбургеры клоуна в трех телевизионных шоу. По данным авторов книги «Нация фастфуда» 2001 года, 96% американских школьников узнают Рональда Макдональда, что делает его вторым по узнаваемости вымышленным персонажем после Санта-Клауса

Фото: Губин Дмитрий, Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Несмотря на то, что средняя зарплата в СССР на момент открытия первого ресторана сети составляла 150 руб., цены в McDonald’s посетителей не пугали. В день открытия «БигМак» стоил 3 руб. 75 коп. (дороже, чем проездной на автобус сроком на месяц), а гамбургер 1 руб. 50 коп.

Фото: Федорук Е., Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

McDonald’s всегда славился своими благотворительными акциями, что для России было тогда в новинку. Часто для участия в акции привлекали популярных артистов и даже политиков
На фото: певец Филипп Киркоров работает кассиром во время одной из акций, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В августе 2014 года Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов McDonald''s в Москве, в том числе старейшего заведения компании на Пушкинской площади, который возобновил работу только в ноябре того же года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

По данным на март 2022 года, по всей стране работало 850 заведений сети

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

8 марта 2022 года сеть McDonald's опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что временно закроет все рестораны в России из-за военной спецоперации на Украине. 13 марта на входе в них выстроились очереди

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты всем 62 тыс. сотрудников в России

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

McDonald’s подтвердил приостановку работы в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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