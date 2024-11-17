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Прокуратура контролирует ситуацию с подтоплением школьного двора в Челябинске

В Челябинске прокуратура Металлургического района провела проверку информации о длительном подтоплении территории школы №74. Причиной является авария на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Повреждение на водопроводе произошло на улице Комаровского. Информация о подтоплении школьного двора появилась в СМИ 16 ноября. Сообщалось, что на проблему не реагировали на протяжении недели. В настоящий момент сотрудники МУП «ПОВВ» проводят ремонтные работы.

Прокуратура оценит действия уполномоченных должностных лиц и полноту принятых ими мер по устранению аварии на водопроводе. Она также контролирует устранение повреждения.

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