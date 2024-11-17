В Отрадном задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков

Отделение дознания О МВД России по Отрадному возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства) в отношении местной жительницы 1995 года рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации министерства, в ноябре оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков получили информацию от неравнодушных граждан о возможной причастности местной жительницы к незаконному обороту наркотиков. Полицейские задержали подозреваемую. «В ходе общения девушка заметно нервничала, полицейские выявили у нее явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что та ответила категорическим отказом», — отметили в ведомстве.

В отделе полиции 29-летняя девушка «девушка добровольно выдала из правого кармана верхней одежды пачку из-под сигарет, в которой находился один бумажный сверток». Исследование установило, что изъятым веществом является наркотическим средство — а-Пирролидиновалерофенон (PVP) массой 0,91 гр. Девушка пояснила, что нашла вещество на территории города в пачке из-под сигарет и направилась домой, где и была задержана. Наркотик хранила для личного употребления.

За совершение правонарушения по ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования) девушке назначили наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. руб.

Руфия Кутляева