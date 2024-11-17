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Полиция сорвала вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге

Полиция запретила вечеринку «Непритворность» на заброшенном Хлебозаводе №6 (ул. 8 Марта, 203) в Екатеринбурге. Ее организаторы сообщили, что вечеринка переносится на одну или две недели, а купленные билеты остаются действительными.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пресс-группе городского УМВД «Ъ-Урал» заявили, что организаторы «нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия». «Им было предложено перенести дату проведения и устранить нарушения»,— добавили в УМВД.

Организаторы вечеринки — команда Techno Room. «Рейв "Непритворность" — костюмированный и свободный в этом понимании. Вы можете перевоплотиться в нового героя и примерить несвойственный себе образ или наоборот быть самим собой»,— рассказали в Techno Room.

Напомним, в феврале полиция сорвала вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. «Это был обычный, плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала»,— рассказал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Виталий Красиков

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