В Екатеринбурге простились с бывшим подполковником полиции, погибшим на СВО

В Екатеринбурге прошло прощание с экс-подполковником полиции Алексеем Селиверстовым, погибшим на специальной военной операции (СВО). Его мобилизовали в сентябре 2022 года, сообщил портал E1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Селиверстов был сотрудником уголовного розыска Свердловской области. После он работал специалистом по корпоративной защите на предприятии компании «Газпром».

Погибший награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Последний раз Алексей Селиверстов посещал Екатеринбург летом этого года.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Виталий Красиков