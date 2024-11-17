В Татарстане за неделю подорожали баранина, консервы, огурцы и помидоры

В Татарстане за неделю с 5 по 11 ноября зафиксировали рост цен на баранину, мясные и овощные консервы, огурцы и помидоры. Информация об этом появилась в данных Татарстанстата.

За неделю в республике увеличилась цена за 1 кг баранины (с 755,14 руб. до 767,35 руб.), мясных (с 1052,13 руб. до 1061,12 руб.), фруктово-ягодных (с 513,14 руб. до 518,46 руб.) и овощных консерв для детского питания (с 646,07 до 656,56 руб.), сухих молочных детских смесей (с 1 088,91 руб. до 1 111,27 руб.), огурцов (с 106,90 руб. до 121,14 руб.) и помидоров (с 144,29 руб. до 152,86 руб.). Небольшой рост цен зафиксировали в продажах свинины, мороженой рыбы, печенья, пшеничной муки, картофеля, капусты, моркови и риса.

С 5 по 11 ноября в Татарстане подешевели сосиски (до 420,24 руб., на 4,74 руб.), сливочное масло (до 948,02 руб., на 2,2 руб.), кура (до 184,35 руб., на 2,13 руб.). За неделю также произошло небольшое снижение цен на вареную колбасу, маргарин, куриные яйца, сахар, соль, пшено, вермишель, макароны.

Диана Соловьёва