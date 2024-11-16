«Лада» в серии буллитов уступила «Металлургу» в матче КХЛ

В субботу, 16 ноября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча проходила в спорткомплексе «Лада-Арена».

В основное время и в овертайме победитель не был выявлен. В серии буллитов праздновали успех хоккеисты из Магнитогорска. «Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 29 очков. «Лада» с 24 баллами находится на девятой позиции.

Андрей Сазонов