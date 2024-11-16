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Суд рассмотрит дело о хищении земель Сочинского национального парка

Прокуратура Сочи направила в суд уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконным выделением участка из земель Сочинского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Stable Diffusion

Фото: Stable Diffusion

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый совместно с председателем садоводческого товарищества похитили участок, используя подложные документы и доверенность.

Глава СНТ, руководивший риелторским агентством, организовал незаконный вывод участка с произрастающими вековыми деревьями, прикрывая деятельность видимостью общественных инициатив. На территории установили калитки и таблички с номерами для поддержания легенды о функционировании садоводства.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение, раскрыв детали преступной схемы и сообщников. Второй фигурант дела находится под следствием.

Фил Златов

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