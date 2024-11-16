В Сириусе открылся симпозиум с участием депутатов из БРИКС и Евросоюза

На федеральной территории «Сириус» открылся симпозиум, посвященный социально-экономическому сотрудничеству между странами «БРИКС плюс» и европейскими государствами. Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет новой платформой для конструктивного межпарламентского диалога между Востоком и Западом Европы, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Симпозиум объединил депутатов из России, стран ЕС, а также государств «БРИКС плюс». В числе участников — парламентарии из Греции, Словакии, Чехии, Болгарии, Германии и Сербии.

По словам директора Института Европы РАН Алексея Громыко, форум может стать регулярной площадкой для диалога и обмена идеями. В рамках первых сессий обсуждаются роль БРИКС и европейских стран в формировании справедливого мирового порядка, а также значение межрегионального взаимодействия на фоне глобальных геополитических изменений.

Организаторами симпозиума выступили Институт Европы РАН и Международный форум БРИКС.

Нурий Бзасежев