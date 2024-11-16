Замглавы МО РФ призвала увеличить число коек в санаториях Сочи для военнослужащих

Статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила санатории Вооруженных сил России в Сочи, где оценила организацию санаторно-курортного лечения и реабилитации военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mod_russia Фото: t.me / mod_russia

В ходе рабочего визита Анна Цивилева ознакомилась с условиями размещения и работой лечебно-диагностических корпусов, включая отделения традиционной медицины, функциональной диагностики и лечебной физкультуры. Также она заслушала отчеты руководителей учреждений и обсудила планы реконструкции отдельных объектов.

«Необходимо оперативно завершать ремонтные и строительные работы и оперативно вводить в эксплуатацию новые корпуса, расширять коечный фонд для реабилитации военнослужащих и членов их семей», — отметила замминистра обороны.

Кроме того, госпожа Цивилева пообщалась с медперсоналом, включая психотерапевтов, которые рассказали о современных методах медико-психологической реабилитации, включая обучение военнослужащих техникам саморелаксации.

Фил Златов