Минниханов поручил усилить контроль за пожарной безопасностью в Татарстане

Рост числа пожаров и гибели людей зафиксирован в Татарстане с началом отопительного сезона. В ноябре в республике произошло 121 возгорание, в результате которых погибли девять человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов усилить меры по предотвращению подобных происшествий, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Большинство трагических случаев пришлось на частный сектор, где погибли восемь человек. Также зафиксированы 32 случая отравления угарным и бытовым газом, два из которых оказались смертельными.

Господин Минниханов поручил муниципалитетам активизировать профилактическую работу в жилых домах, уделяя особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям и социально уязвимым категориям граждан. Особое внимание следует уделить выявлению незаконных подключений к электросетям и газопроводам.

Кроме того, раис подчеркнул важность оказания адресной помощи малоимущим гражданам для ремонта печного отопления и электропроводки.

В пресс-службе напомнили, что основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации отопительных систем и электротехники.

Анар Зейналов