Правительство не поддержало проект об отнесении узников концлагерей к ветеранам ВОВ

Правительство не поддержало законопроект партии «Справедливая Россия — За правду», предлагающий признать бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов в интервью «РИА Новости».

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Сергей Миронов отметил, что с большой вероятностью законопроект будет отклонен Госдумой и партия планирует внести его повторно. Эсеры давно выступают за признание страданий и заслуг несовершеннолетних узников фашизма, которые часть своего детства провели в нацистских концлагерях и гетто.

Законопроект предлагает приравнять несовершеннолетних узников к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, предоставив им все соответствующие льготы. В частности, это включает право на получение двух пенсий: страховой по старости и государственной пенсии по инвалидности. Инициатива была внесена в Госдуму еще в мае 2022 года, но рассмотрение откладывалось. Сергей Миронов выразил надежду на то, что решение будет принято в преддверии 80-летия Победы.