Движение трамваев в Ленинский район Челябинска планируют запустить в декабре

Запуск трамваев в Ленинский район Челябинска планируется в начале декабря 2024 года. В ближайшие две недели ожидается окончание ремонтных работ на стрелочном узле «Детский парк». Об этом сообщи заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в прямом эфире регионального ЦУР.

«Остался ремонт самого сложного узла "Детский парк" на Комсомольской площади. За две недели ближайшие, я надеюсь, мы его завершим»,– сообщил Александр Егоров.

Ремонт трамвайного узла «Детский парк» в Ленинском районе стартовал в августе текущего года. Работы ведутся на пересечении проспекта Ленина с улицами Горького и Рождественского. В настоящий момент трамваи №15 и №22 направляются от Чичерина до Депо №1. Вагон №18 временно отменен.