В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими

В Первомайском районе на 189 км автодороги Самара – Большая Черниговка – граница с р. Казахстан произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля «Ларгус». Два человека погибли. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным полиции, 16 ноября около 06:00 (MSK+2) водителя автомобиля «Ларгус» «допустил наезд на грузовой автомобиль, который стоял у края дороги на проезжей части». После этого произошло еще одно столкновение со встречной фурой. Два пассажира скончались от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще двоих доставили в лечебное учреждение. Три человека получила незначительные телесные повреждения.

Руфия Кутляева