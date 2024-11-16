Предъявлено обвинение по делу о нападении в Самаре на девочку на детской площадке

Ленинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение уроженке Свердловской области в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе текущего года обвиняемая находилась на территории детской площадки с малолетним ребенком. Она нанесла 12-летней девочке, которая также была на площадке, удары и применила газовый баллончик. Ребенок получил химический ожог.

СУ СК России по Самарской области отмечает, что расследование дела продолжается, назначен ряд экспертиз. «Благодаря работе сотрудников отдела криминалистики следственного управления были изучены записи видеокамер, допрошены свидетели произошедшего, проведен ряд розыскных мероприятий, позволивших установить местонахождение обвиняемой», — сообщают в ведомстве.

Уголовное дело о нападении неизвестной женщины на девочку возбудили по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Руфия Кутляева