В Набережных Челнах отремонтируют учебный корпус филиала КФУ

Учебно-лабораторный корпус Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета (КФУ) капитально отремонтируют. Госэкспертиза Республики Татарстан выдала положительное заключение.

Здание расположено по адресу проспект Мира, 13А. Набережночелнинский институт КФУ, открытый в 1997 году, стал первым филиалом университета.

Заказчиком работ выступает Научно-исследовательский институт математики и механики при Казанском университете. Проект прошел проверку, включая оценку достоверности сметной стоимости ремонта.

Анар Зейналов