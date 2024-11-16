На жилье для татарстанцев в 2025 году могут выделить 25 млрд руб.

На государственную поддержку жителей Татарстана в решении жилищного вопроса в 2025 г. могут направить 25,68 млрд руб. Информация об этом содержится в проекте постановления правительства республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, источниками финансирования станут платежи организаций Татарстана — 10,9 млрд руб., средства Госжилфонда при раисе РТ — 14 млрд руб., а также 700 млн руб. из бюджета республики для поддержки семей с детьми. Эти средства планируется направить на оплату первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье.

На выделенные средства предполагается построить 161,7 тыс. кв. м жилья.

Анар Зейналов