Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Затулин назвал протесты в Абхазии политическим маневром перед выборами

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин объяснил массовые протесты в Абхазии, вызванные обсуждением парламентом ратификации инвестиционного соглашения с Россией, попыткой оппозиции дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению депутата, отказ от соглашения может негативно сказаться на сотрудничестве с Россией, от которой Абхазия зависит экономически. Протесты, по его словам, направлены на дискредитацию власти и усиление оппозиции.

Господин Затуллин также подчеркнул, что активисты используют любые поводы для критики российско-абхазских договоренностей. Он уверен, что большинство граждан поддерживает инвестирование со стороны России и осуждает действия протестующих.

Вместе с тем, Константин Затулин выразил надежду, что депутаты объективно оценят инвестсоглашение, а оппозиция избежит деструктивных шагов.

Протестующие в Сухуме захватили ряд правительственных зданий, включая парламент. Оппозиция требует доработки соглашения.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...