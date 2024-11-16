Депутат Затулин назвал протесты в Абхазии политическим маневром перед выборами

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин объяснил массовые протесты в Абхазии, вызванные обсуждением парламентом ратификации инвестиционного соглашения с Россией, попыткой оппозиции дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению депутата, отказ от соглашения может негативно сказаться на сотрудничестве с Россией, от которой Абхазия зависит экономически. Протесты, по его словам, направлены на дискредитацию власти и усиление оппозиции.

Господин Затуллин также подчеркнул, что активисты используют любые поводы для критики российско-абхазских договоренностей. Он уверен, что большинство граждан поддерживает инвестирование со стороны России и осуждает действия протестующих.

Вместе с тем, Константин Затулин выразил надежду, что депутаты объективно оценят инвестсоглашение, а оппозиция избежит деструктивных шагов.

Протестующие в Сухуме захватили ряд правительственных зданий, включая парламент. Оппозиция требует доработки соглашения.

Нурий Бзасежев