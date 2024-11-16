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В Татарстане на выходных ожидаются осадки и гололедица

В предстоящие выходные в Республике Татарстан прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега и дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В субботу, 16 ноября, в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 0...-3C, днем будет 1...+3C. На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 17 ноября, погода останется облачной, местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 6-11 м/с с порывами до 15 м/с. Ночная температура составит 3...+1C, днем воздух прогреется до 0...+4C. Ночью и утром на дорогах также ожидается гололедица.

Анар Зейналов

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