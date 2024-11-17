Главные анонсы 18–24 ноября
Важнейшие события предстоящей недели
18 ноября, понедельник
В Рио-де-Жанейро начнется саммит лидеров G20. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Москве в Госдуме пройдет заседание президиума фракции «Единая Россия» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
В Московском авиационном институте начнется X международная неделя авиакосмических технологий Aerospace Science Week.
В Нью-Йорке в Совбезе ООН состоятся заседания, посвященные ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
В Финляндии начнутся учения ВМС НАТО Freezing Winds.
19 ноября, вторник
В Москве пройдет международный металлургический саммит «Цифровизация металлургии».
В Варшаве состоится встреча министров иностранных дел Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Украины для обсуждения конфликта на Украине и ситуации после выборов в США.
20 ноября, среда
Начнется матч за мировую шахматную корону между Гукешем Доммараджу (Индия) и действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай).
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет с официальным визитом в Чили. До этого он два дня пробудет в Бразилии.
21 ноября, четверг
В Москве пройдет заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Бресте (Белоруссия) начнется совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и РФ. Страну с рабочим визитом посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ под председательством спикера СФ Валентины Матвиенко.
22 ноября, пятница
В Москве откроется Евразийская неделя маркетинга.
В Монреале (Канада) начнется парламентская ассамблея НАТО.
23 ноября, суббота
В РФ прекратится работа интернет-банка Citibank Online и мобильного приложения Citi Mobile Ситибанка.
В Москве начнется двухдневный всероссийский фестиваль видеоигровой индустрии «Игропром».
24 ноября, воскресенье
В Румынии пройдет первый тур президентских выборов.