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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 18–24 ноября

Важнейшие события предстоящей недели

18 ноября, понедельник

В Рио-де-Жанейро начнется саммит лидеров G20. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Москве в Госдуме пройдет заседание президиума фракции «Единая Россия» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

В Московском авиационном институте начнется X международная неделя авиакосмических технологий Aerospace Science Week.

В Нью-Йорке в Совбезе ООН состоятся заседания, посвященные ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

В Финляндии начнутся учения ВМС НАТО Freezing Winds.

19 ноября, вторник

В Москве пройдет международный металлургический саммит «Цифровизация металлургии».

В Варшаве состоится встреча министров иностранных дел Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Украины для обсуждения конфликта на Украине и ситуации после выборов в США.

20 ноября, среда

Начнется матч за мировую шахматную корону между Гукешем Доммараджу (Индия) и действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай).

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет с официальным визитом в Чили. До этого он два дня пробудет в Бразилии.

21 ноября, четверг

В Москве пройдет заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Бресте (Белоруссия) начнется совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и РФ. Страну с рабочим визитом посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ под председательством спикера СФ Валентины Матвиенко.

22 ноября, пятница

В Москве откроется Евразийская неделя маркетинга.

В Монреале (Канада) начнется парламентская ассамблея НАТО.

23 ноября, суббота

В РФ прекратится работа интернет-банка Citibank Online и мобильного приложения Citi Mobile Ситибанка.

В Москве начнется двухдневный всероссийский фестиваль видеоигровой индустрии «Игропром».

24 ноября, воскресенье

В Румынии пройдет первый тур президентских выборов.

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