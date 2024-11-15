МВД предложило продлить послабления работающим в ДНР и ЛНР иностранцам

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, позволяющий иностранцам работать без патента в новых регионах до конца 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канал главного управления по вопросам миграции МВД.

Законопроект предусматривает продление срока, в течение которого иностранные граждане могут работать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей без патента. Это возможно при условии прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Ранее иностранцам разрешалось работать в Новороссии до конца 2024 года. Сейчас им необходимо обратиться за видом на жительство в РФ до указанного срока. С 5 февраля 2025 года вводится реестр, куда будут включаться иностранные граждане без законных оснований для пребывания в РФ. Для таких лиц будет применяться режим высылки.