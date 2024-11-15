Турагентства не отменяют поездки в Абхазию на фоне протестов

Туристические агентства Краснодарского края не отменяют экскурсионные поездки в Абхазию, несмотря на рекомендацию МИД России воздержаться от посещения республики. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 15 ноября призвала соотечественников избегать поездок в соседнюю республику на фоне протестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Ъ-Кубань» со ссылкой на туристические агентства пишет, что отменять организованные экскурсионные поездки из городов Краснодарского края в Абхазию не планируют. На сайтах компаний можно забронировать туры в соседнюю республику на эти выходные: сейчас там начинается массовый сбор мандаринов, хурмы, фейхоа.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что беспорядки не влияют на туристический спрос, поскольку высокий сезон завершился. Основная часть путешественников сейчас находится в спокойном Гагрском районе.

Протестные акции в республике начались 11 ноября перед рассмотрением законопроекта о ратификации соглашения с Россией об инвестиционных проектах. Президент Абхазии Аслан Бжания отозвал проект 15 ноября. Власти ведут переговоры с оппозицией, требующей отставки президента и проведения досрочных выборов.

Вячеслав Рыжков